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Сегодня, 19:55

Гонсалес может покинуть «Барселону». Полузащитником интересуется «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Барселоны» Гонсалес может покинуть каталонский клуб
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может покинуть каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент Жорже Мендеш дал понять «Барселоне», что у него есть предложения по 20-летнему испанцу от других клубов.

Отмечатеся, что Мендеш хочет выяснить, на какую роль защитник может претендовать в каталонском клубе.

При этом есть желающие как арендовать, так и купить полузащитника. В числе заинтересованных клубов есть «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Гонсалес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Барселону». Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/debate-barca-futuro-nico-13640876
Футбол
ФК Барселона
Жорже Мендеш
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3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
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 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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 - : -
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