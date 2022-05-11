Гонсалес может покинуть «Барселону». Полузащитником интересуется «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может покинуть каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент Жорже Мендеш дал понять «Барселоне», что у него есть предложения по 20-летнему испанцу от других клубов.

Отмечатеся, что Мендеш хочет выяснить, на какую роль защитник может претендовать в каталонском клубе.

При этом есть желающие как арендовать, так и купить полузащитника. В числе заинтересованных клубов есть «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Гонсалес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Барселону». Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.