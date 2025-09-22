Полузащитник «Барселоны» Лопес пройдет обследования после травмы в матче с «Хетафе»
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил травму в матче 5-го тура ла лиги против «Хетафе» (3:0). Ему предстоит пройти несколько медицинских обследований, сообщает Sport.es.
По данным источника, медикам нужно будет определить степень повреждения левой приводящей мышцы 22-летнего испанца. При этом прогнозы пессимистичны, и ему может грозить несколько недель отсутствия на поле.
В сезоне-2025/26 Лопес в 5 матчах во всех турнирах забил 2 гола.
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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7
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|0
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|0
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9
|Валенсия
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|0-0
|0
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10
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|0
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|0
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11
|Эспаньол
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|0
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|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
|0
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|0
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20
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|0
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|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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