Полузащитник «Барселоны» Лопес пройдет обследования после травмы в матче с «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил травму в матче 5-го тура ла лиги против «Хетафе» (3:0). Ему предстоит пройти несколько медицинских обследований, сообщает Sport.es.

По данным источника, медикам нужно будет определить степень повреждения левой приводящей мышцы 22-летнего испанца. При этом прогнозы пессимистичны, и ему может грозить несколько недель отсутствия на поле.

В сезоне-2025/26 Лопес в 5 матчах во всех турнирах забил 2 гола.