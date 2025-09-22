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22 сентября 2025, 10:04

Полузащитник «Барселоны» Лопес пройдет обследования после травмы в матче с «Хетафе»

Павел Лопатко

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил травму в матче 5-го тура ла лиги против «Хетафе» (3:0). Ему предстоит пройти несколько медицинских обследований, сообщает Sport.es.

По данным источника, медикам нужно будет определить степень повреждения левой приводящей мышцы 22-летнего испанца. При этом прогнозы пессимистичны, и ему может грозить несколько недель отсутствия на поле.

В сезоне-2025/26 Лопес в 5 матчах во всех турнирах забил 2 гола.

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ФК Барселона
Фермин Лопес
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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