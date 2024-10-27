Ямаль после победы над «Реалом»: «Да здравствует «Барса»!

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над «Реалом» в матче 11-го тура ла лиги.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых. 17-летний Ямаль отметился голом в этой встрече.

«Я хочу сказать: да здравствует «Барса»! Вперед к победе в ла лиге, мы идем к этому сейчас», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке. «Сливочные» прервали беспроигрышную серию из 42 матчей в ла лиге.