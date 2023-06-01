Полузащитник «Барселоны» Кессье хочет продолжить карьеру в «Интере»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье хочет продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, футболист знает, что сине-гранатовые хотят продать его в летнее трансферное окно и хотел бы вернуться в серию А. Ранее Кессье играл в чемпионате Италии за «Милан», «Аталанту» и «Чезему».

26-летний ивуариец присоединился к каталонцам летом 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл в 42 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.