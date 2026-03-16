Гави — о возвращении на поле: «Это был самый болезненный процесс»

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал свое возвращение на поле после медицинского вмешательства.

В матче чемпионата Испании с «Севильей» (5:2) Гави вышел на замену на 92-й минуте. В последний раз он играл 23 августа 2025 года во встрече с «Леванте» (3:2).

«Это было очень тяжело, тяжелее, чем в прошлый раз. Это был самый болезненный процесс, и мне было труднее в повседневной жизни. Чувствовать атмосферу на «Камп Ноу», рядом со своими людьми, с болельщиками, — это непередаваемо, и я очень счастлив. Ханс Флик всегда был со мной, как отец. Я ему очень благодарен. Он всегда верил в меня», — цитирует 21-летнего футболиста Marca.

В сентябре 2025 года Гави перенес артроскопию правого колена для лечения повреждения мениска. Он пропустил 40 матчей своей команды, в сезоне-2025/26 у него одна результативная передача в трех играх.

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