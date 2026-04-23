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Гави — о травме Ямаля: «Ламин был расстроен в раздевалке»

Алина Савинова

Полузащитник «Барселоны» Гави надеется на скорое возвращение форварда Ламина Ямаля, который получил травму в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0).

По информации ESPN, у 18-летнего футболиста подозревают разрыв подколенного сухожилия. В конце первого тайма матча с «Сельтой» Ямаль заработал пенальти и сам его реализовал. После исполнения 11-метрового он лежал на газоне и держался за бедро.

«Он лучший, и очень жаль, что он выбыл. Ламин был расстроен в раздевалке. Мы не знаем, сколько времени займет восстановление после травмы, но надеемся, что он вернется как можно скорее», — цитирует Гави Marca.

В сезоне-2025/26 Ямаль в 45 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

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Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Сельта
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
3
 Реал 11 9 0 2 28-10 27
4
 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5
 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6
 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7
 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8
 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
10
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11
 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
12
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
13
 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
14
 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15
 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16
 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17
 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
18
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
19
 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20
 Малага 11 0 5 6 8-21 5
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38 тур
30.10 23:00 Вильярреал – Эспаньол 0 : 1
31.10 16:00 Леванте – Атлетико 0 : 2
31.10 18:15 Р. Вальекано – Сельта 3 : 0
31.10 20:30 Бетис – Малага 2 : 1
31.10 23:00 Барселона – Алавес 6 : 1
1.11 16:00 Хетафе – Севилья 3 : 1
1.11 18:15 Расинг – Реал 0 : 3
1.11 20:30 Эльче – Валенсия 0 : 1
1.11 23:00 Атлетик – Реал Сосьедад 2 : 1
2.11 23:00 Депортиво – Осасуна 2 : 1
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 12
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 10
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 7
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 5
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 8 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 9 1 3
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