Гави — о травме Ямаля: «Ламин был расстроен в раздевалке»

Полузащитник «Барселоны» Гави надеется на скорое возвращение форварда Ламина Ямаля, который получил травму в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0).

По информации ESPN, у 18-летнего футболиста подозревают разрыв подколенного сухожилия. В конце первого тайма матча с «Сельтой» Ямаль заработал пенальти и сам его реализовал. После исполнения 11-метрового он лежал на газоне и держался за бедро.

«Он лучший, и очень жаль, что он выбыл. Ламин был расстроен в раздевалке. Мы не знаем, сколько времени займет восстановление после травмы, но надеемся, что он вернется как можно скорее», — цитирует Гави Marca.

В сезоне-2025/26 Ямаль в 45 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

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