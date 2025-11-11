Де Йонг: «Не обязательно ехать в АПЛ, чтобы доказать свою ценность»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не считает, что должен перейти в АПЛ, чтобы доказать свою ценность.
«Были предложения, но я счастлив в «Барселоне». АПЛ сейчас лучшая лига мира, без сомнений, как когда-то, лет десять назад, ею была Ла лига. Но это не значит, что нужно ехать туда, чтобы доказать, что ты большой игрок. С детства моей мечтой была «Барселона», — приводит Marca слова де Йонга.
28-летний нидерландец отметил, что чувствует себя ценным игроком в чемпионате Испании, а его семье очень комфортно в Барселоне.
Де Йонг выступает за сине-гранатовых с 2019 года. Всего он провел 273 матча за каталонскую команду, забив 19 голов и отдав 25 результативных передач.
