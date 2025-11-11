Футбол
11 ноября, 23:54

Де Йонг: «Не обязательно ехать в АПЛ, чтобы доказать свою ценность»

Алина Савинова

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не считает, что должен перейти в АПЛ, чтобы доказать свою ценность.

«Были предложения, но я счастлив в «Барселоне». АПЛ сейчас лучшая лига мира, без сомнений, как когда-то, лет десять назад, ею была Ла лига. Но это не значит, что нужно ехать туда, чтобы доказать, что ты большой игрок. С детства моей мечтой была «Барселона», — приводит Marca слова де Йонга.

28-летний нидерландец отметил, что чувствует себя ценным игроком в чемпионате Испании, а его семье очень комфортно в Барселоне.

Де Йонг выступает за сине-гранатовых с 2019 года. Всего он провел 273 матча за каталонскую команду, забив 19 голов и отдав 25 результативных передач.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Винисиус — болельщикам «Райо Вальекано»: «Вы платите, чтобы смотреть на меня»

Лапорта — о возможном возвращении Месси: «Не время строить предположения на основе нереалистичных сценариев»
