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Де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Diario Sport.

По информации источника, 24-летний нидерландец сообщил представителям обоих клубов, что ему не нравится, что все настаивают на его уходе из «Барселоны».

Отмечается, что каталонцам необходим трансфер полузащитника этим летом, так как по условиям контракта на четвертый год в клубе его зарплата должна значительно увеличиться.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/frenkie-jong-resiste-13960835
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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