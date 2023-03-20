Кессье — о голе на 90+2-й минуте: «Я забил «Реалу» перед 95 тысячами болельщиков — это потрясающе»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье поделился эмоциями после победного гола на 90+2-й минут в ворота «Реала» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

«Я забил «Реалу» на «Камп Ноу», когда за матчем наблюдало 95 тысяч болельщиков. Нелегко объяснить свои чувства, но это потрясающе. Тяжело в это поверить. Рад, что сумел забить и мы победили», — цитирует Кессье As.

Гол хавбека стал самым поздним в класико в ла лиге после Лионеля Месси в 2017 году.