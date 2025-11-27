Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес пропустит две недели из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил повреждение камбаловидной мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба клуба.

Ожидается, что 22-летнему испанцу потребуется на восстановление около двух недель.

В текущем сезоне Лопес провел 13 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Таким образом, футболист, скорее всего, пропустит матчи против «Алавеса» (29 ноября), «Атлетико» (2 декабря) и «Бетиса» (6 декабря) в испанской Ла лиге.