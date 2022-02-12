Полузащитник «Атлетико» Карраско заразился коронавирусом

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейро-Карраско сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист почувствовал себя плохо во время подготовки к матчу «Атлетико» против «Хетафе» в рамках чемпионата Испании и сразу покинул расположение команды.

«Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 36 очков в 22 матчах.