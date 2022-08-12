Полузащитник «Атлетико» Васс перейдет в «Брондбю»

Полузащитник «Атлетико» Даниэль Васс перейдет в «Брондбю», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 33-летнего датчанина.

Отмечается, что полузащитник согласовал условия контракта с датским клубом.

В прошедшем сезоне Васс забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах в ла лиге и Кубке Испании.