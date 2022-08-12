Полузащитник «Атлетико» Васс перейдет в «Брондбю»
Полузащитник «Атлетико» Даниэль Васс перейдет в «Брондбю», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 33-летнего датчанина.
Отмечается, что полузащитник согласовал условия контракта с датским клубом.
В прошедшем сезоне Васс забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах в ла лиге и Кубке Испании.
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|12.08
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Осасуна – Севилья
|- : -
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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