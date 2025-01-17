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Полузащитник Андер Эррера стал игроком «Бока Хуниорс»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник Андер Эррера перешел в «Бока Хуниорс», сообщила пресс-служба аргентинского клуба.

Ранее журналист Сизар Луис Мерлос сообщал, что игроку был предложен контракт до декабря 2025 года с возможностью продления.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне Эррера сыграл в 14 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он также выступал за такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сарагоса».

Футбол
ФК Бока Хуниорс
Андер Эррера
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 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
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 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
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 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
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 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
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 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
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