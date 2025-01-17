Полузащитник Андер Эррера стал игроком «Бока Хуниорс»

Полузащитник Андер Эррера перешел в «Бока Хуниорс», сообщила пресс-служба аргентинского клуба.

Ранее журналист Сизар Луис Мерлос сообщал, что игроку был предложен контракт до декабря 2025 года с возможностью продления.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне Эррера сыграл в 14 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он также выступал за такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сарагоса».