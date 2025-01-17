Полузащитник Андер Эррера стал игроком «Бока Хуниорс»
Полузащитник Андер Эррера перешел в «Бока Хуниорс», сообщила пресс-служба аргентинского клуба.
Ранее журналист Сизар Луис Мерлос сообщал, что игроку был предложен контракт до декабря 2025 года с возможностью продления.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
В этом сезоне Эррера сыграл в 14 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он также выступал за такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сарагоса».
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|43-19
|43
|
3
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|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
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|29-17
|36
|
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|
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|
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|
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|
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|23-28
|25
|
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|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
18
|Эспаньол
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|
19
|Вальядолид
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|
20
|Валенсия
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|2
|7
|10
|18-29
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38 тур
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|- : -
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.01
|20:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6
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