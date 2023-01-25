Полиция нашла доказательства вины Дани Алвеса в деле об изнасиловании

Правоохранительные органы нашли доказательство вины экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании девушки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на El Periodico.

По данным источника, в результате проведения экспертизы у полиции оказались улики, которые указывают на то, что бразилец все-таки совершил преступление.

Среди прочего, обнаружились опечатки пальцев, которые подтверждают версию потерпевшей и наоборот — противоречат показаниям подозреваемого.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируется от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с защитником. Футболист играл за команду с июня 2022 года.