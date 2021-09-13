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Полиция Каталонии нашла доказательства критики игроков «Барселоны» в соцсетях с подачи экс-президента клуба Бартомеу

23:30
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Полиция Каталонии провел обыск в доме Жауме Масферрера, помощника бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, сообщает Marca.

В ходе обыска полицейские обнаружил документы, подтверждающие, что как минимум 4 аккаунта в Twitter использовались для критики футболистов клуба с подачи Бартомеу. Сейчас эти аккаунты заблокированы.

Кроме того, обнаруженные документы указывают на то, что Масферрер имел доступ к аудиту, который компания Price Waterhouse Coopers (PWC) проводила для оценки сделки «Барсы» с I3 Ventures, которая работала над позитивным образом Бартомеу. Тогда аудит не подтвердил, что «Барса» организовывала нападки на своих игроков в соцсетях, но признал, что сумма сделки была гораздо выше рыночной.

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Иван Шитик все материалы автора

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