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Сегодня, 17:37

Полиция арестовала троих подозреваемых в нападении на отца Ямаля

Руслан Минаев
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Мунир Назрауи.
Фото Global Look Press

Правоохранительные органы арестовали троих подозреваемых в нападении на отца нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, Мунир Назрауи, сообщает The Athletic.

По данным источника, мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Ламин Ямаль и&nbsp;Мунир Насрауи. На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

14 августа сообщалось, что неизвестный человек атаковал Назрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.

Ламин Ямаль
Футбол
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Жизнь отца Ямаля вне опасности после ножевого ранения
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12
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