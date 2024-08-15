Полиция арестовала троих подозреваемых в нападении на отца Ямаля

Правоохранительные органы арестовали троих подозреваемых в нападении на отца нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, Мунир Назрауи, сообщает The Athletic.

По данным источника, мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

14 августа сообщалось, что неизвестный человек атаковал Назрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.