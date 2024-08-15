Полиция арестовала троих подозреваемых в нападении на отца Ямаля
Правоохранительные органы арестовали троих подозреваемых в нападении на отца нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, Мунир Назрауи, сообщает The Athletic.
По данным источника, мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.
14 августа сообщалось, что неизвестный человек атаковал Назрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Сельта – Алавес
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Лас-Пальмас – Севилья
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|17.08
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Осасуна – Леганес
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|17.08
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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