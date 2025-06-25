Полиция арестовала болельщика за угрозы расправой в адрес Мораты

В Испании задержали болельщика, который угрожал нападающему национальной команды Альваро Морате, сообщает Marca.

Как отмечает источник, подозреваемым оказался 19-летний мужчина. Он угрожал расправой футболисту в соцсетях, после того как форвард не реализовал пенальти в послематчевой серии в финале Лиги наций против Португалии (2:2, пенальти 3:5). При этом угрозы касались и семьи игрока.

Подозреваемый сам обратился в полицию, заявив, что его аккаунт был взломан злоумышленниками. Однако в ходе расследования в его показаниях выявили несостыковки, и следствие заключило, что это была попытка создать себе алиби.

32-летний Мората является капитаном сборной Испании. Вместе с командой он стал чемпионом Европы в 2024 году.