"Покойся с миром, брат". Рамос скорбит в связи со смертью Рейеса

Защитник "Реала" и бывший партнер по команде полузащитника Хосе Антонио Рейеса, который сегодня погиб в ДТП, Серхио Рамос скорбит в связи со смертью испанского футболиста.

Рамос и Рейес выступали за "Реал" с 2006 по 2007 год. Вместе становились чемпионами Испании.

– Я сломлен и опустошен. У меня нет слов. Выражаю свою любовь и поддержку его семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг. Покойся с миром, брат, – написал Рамос в Твиттере.

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 июня 2019 г.

Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП