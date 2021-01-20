Покеттино рассказал, как Месси чуть не оказался в «Эспаньоле»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси едва не перешел в «Эспаньол» на правах аренды в начале своей карьеры.

«Месси в «ПСЖ»? Без комментариев. Когда я был в «Эспаньоле», то мечтал работать с лучшими футболистами. Месси был близок к переходу в «Эспаньол» на правах аренды. Сделка уже была согласована, но Лионель проявил себя на предсезонном Кубке Гампера и остался в «Барселоне». Мы с Месси часто встречались в разных местах, в Лондоне и в Италии. Мы оба любим «Ньюэлл'c», ведь мы прошли через академию клуба. Я в курсе всего, что происходит с Месси», — цитирует El Larguero Покеттино.

Покеттино выступал за «Эспаньол» в качестве футболиста с 1994 по 2000 год и с 2004 по 2006 год. Аргентинец также работал главным тренером команды с 2009 по 2012 год.