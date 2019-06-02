Похороны Рейеса пройдут завтра

Тело бывшего полузащитника "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейеса, который погиб в автокатастрофе вчера, 1 июня, доставят на базу "нервионцев", а завтра пройдет церемония прощания с футболистом в испанской церкви в Утрере, сообщает The Sun. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 35 лет.

Ранее стали известны подробности смерти футболиста. По информации СМИ, трагедия произошла в субботу утром на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль, который вел Рейес, вылетел с трассы и загорелся. По всей видимости, скорость движения была превышена. Кроме того, на заднем сидении находился двоюродный брат Рейеса. Он скончался на месте. Еще один пассажир получил серьезные ранения, но выжил.

Рейес также выступал за ​"Реал", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

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