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Погба восстанавливается после травмы в футболке «Валенсии»

22:14
Поль Погба. Фото instagram.com
Поль Погба. Фото instagram.com
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который ранее перенес операцию на лодыжке, опубликовал в своем Instagram видео, где французский футболист делает упражнения в футболке «Валенсии» с фамилией Кондогбья.

В среду в городе Джедда (Саудовская Аравия) проходит полуфинал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Валенсией». «СЭ» ведет текстовую трансляцию этого матча.

В текущем сезоне Погба провел 8 матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи.

Погба перенес операцию на лодыжке

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