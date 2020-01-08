Погба восстанавливается после травмы в футболке «Валенсии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который ранее перенес операцию на лодыжке, опубликовал в своем Instagram видео, где французский футболист делает упражнения в футболке «Валенсии» с фамилией Кондогбья.

В среду в городе Джедда (Саудовская Аравия) проходит полуфинал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Валенсией». «СЭ» ведет текстовую трансляцию этого матча.

В текущем сезоне Погба провел 8 матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи.

Погба перенес операцию на лодыжке