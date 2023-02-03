Подруги жертвы Дани Алвеса подтвердили ее версию об изнасиловании

Подруги девушки, обвинившей экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, дали показания в суде, сообщает Marca.

По данным источника, обе девушки — двоюродная сестра предполагаемой жертвы и подруга — подтвердили версию пострадавшей об изнасиловании в туалете ночного клуба Барселоны. Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. Одна девушка заявила, что тот приобнял ее за талию, другая сказала, что Дани трогал ее за интимные места.

Девушки отметили, что поведение 39-летнего бразильца было им неприятно. Судья предложил второй свидетельнице подать иск на Алвеса, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования» первой жертвы.

Девушки также подтвердили слова жертвы о том, что она не знала, что дверь уборной действительно вела в туалет. Свидетельницы думали, что это дверь в помещение для курения.

Защита Алвеса в ответ на слова девушек заявила, что в показаниях жертвы и свидетельниц все еще есть несоответствия.

2 февраля сообщалось, что суд в Барселоне счел, что при избрании меры пресечения Алвеса доказательств его вины более чем достаточно. Также стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.