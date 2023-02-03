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3 февраля, 23:53

Подруги жертвы Дани Алвеса подтвердили ее версию об изнасиловании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Подруги девушки, обвинившей экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, дали показания в суде, сообщает Marca.

По данным источника, обе девушки — двоюродная сестра предполагаемой жертвы и подруга — подтвердили версию пострадавшей об изнасиловании в туалете ночного клуба Барселоны. Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. Одна девушка заявила, что тот приобнял ее за талию, другая сказала, что Дани трогал ее за интимные места.

Девушки отметили, что поведение 39-летнего бразильца было им неприятно. Судья предложил второй свидетельнице подать иск на Алвеса, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования» первой жертвы.

Девушки также подтвердили слова жертвы о том, что она не знала, что дверь уборной действительно вела в туалет. Свидетельницы думали, что это дверь в помещение для курения.

Защита Алвеса в ответ на слова девушек заявила, что в показаниях жертвы и свидетельниц все еще есть несоответствия.

2 февраля сообщалось, что суд в Барселоне счел, что при избрании меры пресечения Алвеса доказательств его вины более чем достаточно. Также стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Источник: Marca
Дани Алвес
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И В Н П +/- О
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 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 - : -
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
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6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
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