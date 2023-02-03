Подруги жертвы Дани Алвеса подтвердили ее версию об изнасиловании
Подруги девушки, обвинившей экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, дали показания в суде, сообщает Marca.
По данным источника, обе девушки — двоюродная сестра предполагаемой жертвы и подруга — подтвердили версию пострадавшей об изнасиловании в туалете ночного клуба Барселоны. Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. Одна девушка заявила, что тот приобнял ее за талию, другая сказала, что Дани трогал ее за интимные места.
Девушки отметили, что поведение 39-летнего бразильца было им неприятно. Судья предложил второй свидетельнице подать иск на Алвеса, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования» первой жертвы.
Девушки также подтвердили слова жертвы о том, что она не знала, что дверь уборной действительно вела в туалет. Свидетельницы думали, что это дверь в помещение для курения.
Защита Алвеса в ответ на слова девушек заявила, что в показаниях жертвы и свидетельниц все еще есть несоответствия.
2 февраля сообщалось, что суд в Барселоне счел, что при избрании меры пресечения Алвеса доказательств его вины более чем достаточно. Также стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.
Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|19
|16
|2
|1
|39-7
|50
|
2
|Реал
|19
|14
|3
|2
|40-16
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|
5
|Бетис
|19
|9
|4
|6
|21-16
|31
|
6
|Вильярреал
|19
|9
|4
|6
|21-14
|31
|
7
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
8
|Осасуна
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|
9
|Атлетик
|19
|7
|5
|7
|25-20
|26
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|19
|5
|5
|9
|25-23
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
20
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|- : -
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|16
|2
|2