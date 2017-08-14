01:25 14 августа | Футбол — Испания

"Подделка" Месси. Роналду высмеяли за празднование гола

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Болельщики в соцсетях обсуждают празднование гола Криштиану Роналду в гостевом первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Португалец забил второй мяч в ворота каталонской команды, после чего снял футболку и продемонстрировал ее трибунам "Камп Ноу". За это он получил желтую карточку. Спустя минуту форвард был удален с поля за второе предупреждение, которое арбитр встречи показал ему за симуляцию.

Таким же образом свой гол отмечал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забил мяч в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" прошлого сезона на "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Барселона" - "Реал" 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Levbereg

Я вчера сам смеялся. Такой профи, а засыпался как юниор. Понтов много.

12:14 14 августа

old grumbler

Два мужика меряются у кого длиннее... Роналду бесит что его постоянно уделывает коротышка (по сроавнению с Роналду)

12:04 14 августа

zamzam85

Роналдо везде второй и везде после Месси

11:03 14 августа

Grumble79

А в чем юмор?

09:34 14 августа

engaer

Смеются такие, без трофеев. Говоришь им "Неймар!" И, вот, они уже не смеются.=)

09:00 14 августа

Друг Адика Вадик

Барсе тока над футболкой и смеяться , смех сквозь слезы....

08:51 14 августа

wedes

Смешно от фотки, но не смешно от счета на табло)

08:41 14 августа

Бомбардир Нации

Два клоуна. Никогда они мне не нравились. Тот же Ибра с его характером мне более по душе.

08:06 14 августа

Хидетоши Наката

У Роналду в этом сезоне победа в чемпионате Испании, кубке ЛЧ, Суперкубоке Европы. Теперь на 99 % еще и Суперкубок Испании с сумасшедшим победным голом. У Лионеля (бесспорно гениального игрока, который к сожалению лучше Роналду) ничего не решающий гол в дерби в концовке чемпионата. Но что остается делать? Конечно высмеять Роналду, как подделку! )) Блестящее решение!

07:29 14 августа

Бегущий человек

Лео тогда тоже карточку получил.

07:11 14 августа

баламошка

И чего смяшного? Ведь в итоге по щам получили каталашки. И даже судья их не спасло.

06:24 14 августа