"Подделка" Месси. Роналду высмеяли за празднование гола

Болельщики в соцсетях обсуждают празднование гола Криштиану Роналду в гостевом первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Португалец забил второй мяч в ворота каталонской команды, после чего снял футболку и продемонстрировал ее трибунам "Камп Ноу". За это он получил желтую карточку. Спустя минуту форвард был удален с поля за второе предупреждение, которое арбитр встречи показал ему за симуляцию.

Таким же образом свой гол отмечал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забил мяч в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" прошлого сезона на "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Барселона" - "Реал"