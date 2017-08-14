"Подделка" Месси. Роналду высмеяли за празднование гола

Болельщики в соцсетях обсуждают празднование гола Криштиану Роналду в гостевом первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).
Португалец забил второй мяч в ворота каталонской команды, после чего снял футболку и продемонстрировал ее трибунам "Камп Ноу". За это он получил желтую карточку. Спустя минуту форвард был удален с поля за второе предупреждение, которое арбитр встречи показал ему за симуляцию.
Таким же образом свой гол отмечал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забил мяч в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" прошлого сезона на "Сантьяго Бернабеу".
Трансляция матча "Барселона" - "Реал"
Cristiano imitó a Messi: enseñó su camiseta a la grada del Camp Nou tras su golazo https://t.co/JrkcrFR5Zx #Supercopa pic.twitter.com/nV2OUsmOVo– MARCA (@marca) 13 августа 2017 г.
Levbereg
Я вчера сам смеялся. Такой профи, а засыпался как юниор. Понтов много.
12:14 14 августа
old grumbler
Два мужика меряются у кого длиннее... Роналду бесит что его постоянно уделывает коротышка (по сроавнению с Роналду)
12:04 14 августа
zamzam85
Роналдо везде второй и везде после Месси
11:03 14 августа
Grumble79
А в чем юмор?
09:34 14 августа
engaer
Смеются такие, без трофеев. Говоришь им "Неймар!" И, вот, они уже не смеются.=)
09:00 14 августа
Друг Адика Вадик
Барсе тока над футболкой и смеяться , смех сквозь слезы....
08:51 14 августа
wedes
Смешно от фотки, но не смешно от счета на табло)
08:41 14 августа
Бомбардир Нации
Два клоуна. Никогда они мне не нравились. Тот же Ибра с его характером мне более по душе.
08:06 14 августа
Хидетоши Наката
У Роналду в этом сезоне победа в чемпионате Испании, кубке ЛЧ, Суперкубоке Европы. Теперь на 99 % еще и Суперкубок Испании с сумасшедшим победным голом. У Лионеля (бесспорно гениального игрока, который к сожалению лучше Роналду) ничего не решающий гол в дерби в концовке чемпионата. Но что остается делать? Конечно высмеять Роналду, как подделку! )) Блестящее решение!
07:29 14 августа
Бегущий человек
Лео тогда тоже карточку получил.
07:11 14 августа
баламошка
И чего смяшного? Ведь в итоге по щам получили каталашки. И даже судья их не спасло.
06:24 14 августа