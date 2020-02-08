«Почти сразу ответил, что готов переехать». Смолов рассказал о переходе в «Сельту»

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, как произошел переход в испанский клуб.

— Честно говоря, не знаю, как быстро все это произошло, — сказал Смолов в интервью пресс-службе клуба. — Я проводил время в Лондоне в перерыве между сборами, и агент позвонил мне, когда мы ужинали с друзьями. Он сказал, что «Сельта» мной интересуются. Моя реакция: «Серьезно?» Он ответил: «Да-да, это правда. Что ты об этом думаешь?». Я не думал даже и 10 секунд. Почти сразу ответил, что готов переехать.

Примерно через пять минут позвонил главный тренер, мы поговорили. На следующий день все договоренности уже были достигнуты. Я в восторге от того, что переход состоялся. Я сказал друзьям и родителям, что это будто в сериале. Все произошло так быстро, как в кино. Скажи мне перед этим, что подобное случится, я бы не поверил. Сказал бы: «Да нет, такого не может быть. Нельзя через 18 часов уже все согласовать».

Но вот я уже лечу туда на медобследование, а вскоре даже дебютирую в команде. Очень рад. Это показывает, что клуб, команда, тренеры рассчитывают на меня, и из-за этого мне хочется выкладываться даже больше чем на сто процентов, чтобы исправить наше положение.

Все очень добры, и я за это очень признателен. Я только приехал, прошел медобследование и подписал контракт. Мы друг друга не видели. А уже не следующий день мы едем в Валенсию на матч. Все так любезны, стараются мне помочь, рассказывают, как все устроено. Хочу поблагодарить всех в клубе. Такая забота, конечно, очень помогает. Я в другой стране, и для меня переезд в Испанию, в Ла Лигу — это первый такой опыт. Все очень здорово.

30 января 29-летний Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива».