«Победы в девяти играх после перерыва говорят о многом». Куртуа подвел итоги матча с «Гранадой»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Гранадой» в 36-м туре чемпионата Испании (2:1) отметил важность терпения. Мадридская команда одержала девятую победу подряд после возобновления сезона.

— У нас осталось два финала, и мы должны выиграть их, — цитирует пресс-служба клуба Куртуа. — Победа в девяти играх после перерыва говорит о многом, потому что нелегко играть на выезде против таких команд, как против «Атлетик», «Эспаньол»... Сегодня в первом тайме мы хорошо сыграли и забили два гола, а во втором мы начали немного плохо с пропущенным мячом, но знали, как важно терпение, и это важно. Это хорошая победа, и надеюсь, что мы сможем продолжить победную серию на нашем стадионе.



Сэйв на 35 минуте? Использую свой рост и рефлексы, чтобы сделать важное спасение. Также в начале первой половины выбил опасный мяч, который, если бы я не вышел, думаю, форвард мог на него успеть. Стараюсь помогать команде, как и всегда.