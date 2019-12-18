УЕФА в своем официальном Twitter поздравила экс-голкипера «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисареса с 50-летием.

За время своей карьеры Каньисарес стал олимпийским чемпионом в составе сборной Испании, а в составе «Валенсии» и «Реала» — победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также четырежды выигрывал чемпионат Испании и по два раза Кубок и Суперкубок Испании.