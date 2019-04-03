Племянник Солари: "Сантьяго в "Реале" попал в трудную ситуацию"

Полузащитник аргентинского "Расинга" Аугусто Солари считает, что его дядя Сантьяго Солари попал в непростую ситуацию, возглавив "Реал". Солари-старший принял клуб по ходу сезона после увольнения Хулена Лопетеги. В начале марта Солари уступил должность Зинедину Зидану, уже возглавлявшему "Реал" до конца прошлого сезона.

- Сантьяго попал в "Реале" в трудную ситуацию, - цитирует Marca Аугусто. - Мы все гордимся тем, как он проявил себя на самых трудных работах, показал все свои лучшие качества смог и прогрессировать.

Мое собственное будущее? Мне нравится быть чеммпионом Аргентины, но я мечтаю играть за европейский клуб.

Аугусто Солари в этом сезоне стал в составе "Расинга" чемпионом Аргентины.