Платежные обязательства «Барселоны» составляют 1,35 миллиарда евро

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовых проблемах каталонского клуба.

«У нас отрицательный оборотный капитал в размере 553 миллионов. Это большие деньги, и это говорит о том, в какой ситуации мы находимся. Банковский долг заметно увеличился, а платежные обязательства увеличились до 1,35 миллиарда евро», — сказал Лапорта на пресс-конференции.

По словам президента «Барсы», убыток за финансовый год составил 481 миллион евро. Также каталонскому клубу удалось получить 550 миллионов евро в виде кредита под 1,1% годовых.

Ранее стало известно, что «Барселона» должна выплатить бывшему капитану команды Лионелю Месси 52 миллиона евро.