Платежные обязательства «Барселоны» составляют 1,35 миллиарда евро
14:15
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовых проблемах каталонского клуба.
«У нас отрицательный оборотный капитал в размере 553 миллионов. Это большие деньги, и это говорит о том, в какой ситуации мы находимся. Банковский долг заметно увеличился, а платежные обязательства увеличились до 1,35 миллиарда евро», — сказал Лапорта на пресс-конференции.
По словам президента «Барсы», убыток за финансовый год составил 481 миллион евро. Также каталонскому клубу удалось получить 550 миллионов евро в виде кредита под 1,1% годовых.
Ранее стало известно, что «Барселона» должна выплатить бывшему капитану команды Лионелю Месси 52 миллиона евро.
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