Пике заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что сезон-2021/22 может стать для него последним в карьере футболиста.

«Я завершу карьеру в качестве игрока «Барселоны». Этот сезон может стать последним. Я двигаюсь от года к году, так что не могу гарантировать, что буду играть в следующем сезоне. Когда почувствую, что больше не могу быть полезен команде, тогда приму решение об уходе из футбола», — приводит Goal со ссылкой на La Sotana слова Пике.

Пике — воспитанник «Барселоны», на его счету 51 гол и 13 результативных передач в 568 матчах за «сине-гранатовых». В составе каталонской команды 34-летний испанец восемь раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны, 6 раз — обладателем Суперкубка страны, а также по 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.