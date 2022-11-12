Пике заявил, что молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о стиле жизни молодых футболистов.

«Понимаю, что болельщики так сильно любят футбол, но они должны понимать, что игроки — это люди. Мы не просто роботы, которые только тренируются, едят и спят. Нам нужно вести светскую жизнь, ходить на вечеринки. У меня была почти 20-летняя карьера на топ-уровне — это значит, что я позаботился о себе. И я пошел на вечеринку. Нужно выходить на улицу, когда тебе исполнится 20, а уж когда тебе исполнится 21 — обязательно ходить на вечеринки. Если ты не гуляешь пять лет — жизнь станет безрадостной», — приводит слова Пике Marca.

Он также заявил, что в молодом возрасте футболисты могут пить джин-тоник до двух часов, а утром отправиться на тренировку в прекрасном самочувствии. По его словам, он никогда не выходил гулять перед матчем, за исключением единственного раза, когда он с командой выиграли перевый требл и поехал с одноклубниками в Ла-Коруньо.

«Гвардиола сказал мне не гулять перед матчем, потому что собирался меня выпустить. Понятно, что я пошел. А затем получил травму на 60-й минуте», — добавил Пике.

35-летний испанец выступал за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Всего за испанский клуб он провел 616 матчей, забил 53 мяча и отдал 13 результативных передач.