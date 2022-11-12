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12 ноября, 08:52

Пике заявил, что молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о стиле жизни молодых футболистов.

«Понимаю, что болельщики так сильно любят футбол, но они должны понимать, что игроки — это люди. Мы не просто роботы, которые только тренируются, едят и спят. Нам нужно вести светскую жизнь, ходить на вечеринки. У меня была почти 20-летняя карьера на топ-уровне — это значит, что я позаботился о себе. И я пошел на вечеринку. Нужно выходить на улицу, когда тебе исполнится 20, а уж когда тебе исполнится 21 — обязательно ходить на вечеринки. Если ты не гуляешь пять лет — жизнь станет безрадостной», — приводит слова Пике Marca.

Он также заявил, что в молодом возрасте футболисты могут пить джин-тоник до двух часов, а утром отправиться на тренировку в прекрасном самочувствии. По его словам, он никогда не выходил гулять перед матчем, за исключением единственного раза, когда он с командой выиграли перевый требл и поехал с одноклубниками в Ла-Коруньо.

«Гвардиола сказал мне не гулять перед матчем, потому что собирался меня выпустить. Понятно, что я пошел. А затем получил травму на 60-й минуте», — добавил Пике.

35-летний испанец выступал за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Всего за испанский клуб он провел 616 матчей, забил 53 мяча и отдал 13 результативных передач.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/11/10/636c39f6268e3e06058b4579.html

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Жерар Пике
Футбол
2
1
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Лапорта: «У «Барселоны» хорошие шансы стать чемпионами»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
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31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
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