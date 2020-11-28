Пике заявил, что мечтает стать президентом «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что мечтает стать президентом клуба.

— Я не смогу принять участия в ближайших выборах, потому что я все еще футболист, — приводит Marca слова Пике. — В будущем — кто знает? Я — большой поклонник «Барселоны» и хотел бы помогать клубу. Возможно, в будущем я выдвину свою кандидатуру, если буду готов и смогу предложить что-то новое. Я всегда мечтал о том, чтобы стать президентом «Барселоны», но не знаю, случится ли это.

Пике — воспитанник «Барселоны». 33-летний испанец выступает за команду с 2008 года.