Пике заявил, что мечтает стать президентом «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что мечтает стать президентом клуба.
— Я не смогу принять участия в ближайших выборах, потому что я все еще футболист, — приводит Marca слова Пике. — В будущем — кто знает? Я — большой поклонник «Барселоны» и хотел бы помогать клубу. Возможно, в будущем я выдвину свою кандидатуру, если буду готов и смогу предложить что-то новое. Я всегда мечтал о том, чтобы стать президентом «Барселоны», но не знаю, случится ли это.
Пике — воспитанник «Барселоны». 33-летний испанец выступает за команду с 2008 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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