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Пике о расставании с Шакирой: «Если бы я придавал значение тому, что обо мне говорят, я бы сбросился с шестого этажа»

Алина Савинова
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Шакира и Жерар Пике.
Фото Соцсети

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как реагирует на критику в свой адрес после расставания с колумбийской певицей Шакирой.

«Если бы я придавал значение тому, что обо мне сейчас говорят, я бы заперся в квартире или сбросился бы с шестого этажа. Единственный способ пережить происходящее, оставаясь в здравом уме, — игнорировать сплетни. Я не могу каждый день отрицать то, чего нет на самом деле. Я не хочу об этом говорить и не буду, но люди не знают и 10 процентов того, что на самом деле произошло», — приводит Goal слова Пике.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Отмечалось, что причиной разрыва стали измены футболиста. У пары есть двое детей — Милан и Саша.

Пике завершил свою карьеру в конце 2022-го в «Барселоне». Также 36-летний испанец выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сарагоса».

Источник: https://www.goal.com/en/news/only-way-to-get-out-alive-barcelona-legend-gerard-pique-speaks-out-on-explosive-shakira-break-up/blt71f2216f58f5944f
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 И В Н П +/- О
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2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
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 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
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