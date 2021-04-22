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Пике высказался о будущем Месси в «Барселоне»

14:55
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что думает о будущем своего одноклубника Лионеля Месси.

«Не представляю, что случится. Я думаю, в последние несколько месяцев он выглядит счастливым, это важно.

Месси — капитан, он влияет на всю команду. «Барселона» добивается успехов благодаря ему. Мы хорошо его знаем и поддержим решение», — цитирует Пике Mirror.

Соглашение капитана «сине-гранатовых» с клубом рассчитано до лета 2021 года. Сообщалось, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» интересуются 33-летним аргентинцем.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/

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