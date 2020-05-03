Пике вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2. Касильяс написал о победах Мадрида в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о победе над «Реалом» в 2009 году. Тогда каталонцы разгромили принципиального соперника со счетом 6:2, а испанец забил один из голов.

— 11 лет! — написал Пике в своем Twitter.

— 11+2=13, — ответил ему экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс. Он напомнил о победах мадридского клуба в Лиге чемпионов. Это рекордный показатель.