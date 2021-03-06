Пике вернется на поле в апреле
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прошел медицинское обследование по поводу травму, полученной в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи». Как сообщает Marca, 34-летний испанец из-за растяжения связок правого колена пропустит минимум три недели.
Таким образом, Пике пропустит игры ла лиги против «Осасуны», «Уэски» и «Реал Сосьедад», а также ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первом встрече «Барселона» на своем поле проиграла парижскому клубу (1:3). Ответная игра состоится 10 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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