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Пике вернется на поле в апреле

06:40
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прошел медицинское обследование по поводу травму, полученной в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи». Как сообщает Marca, 34-летний испанец из-за растяжения связок правого колена пропустит минимум три недели.

Таким образом, Пике пропустит игры ла лиги против «Осасуны», «Уэски» и «Реал Сосьедад», а также ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первом встрече «Барселона» на своем поле проиграла парижскому клубу (1:3). Ответная игра состоится 10 марта.

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