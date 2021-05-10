Защитник «Барселоны» Жерар Пике в Twitter оставил комментарий под видео, на котором главный тренер «Реала» Зинедин Зидан общается с арбитром матча 35-го тура ла лиги против «Севильи» (2:2).

На видео Зидан пытается спросить судью Хуана Мартинеса Мунуэру, за что тот назначил пенальти в ворота «Реала».

Под видео Пике оставил комментарий: «Говоря, люди понимают друг друга». Так испанский защитник «ответил» на критику, которую он получил после последнего матча «Реал» — «Барселона». Тогда Пике пожаловался арбитру на добавленное время.