Пике рассказал, что пытался убедить Винисиуса перейти в «Барселону»

Защитник Жерар Пике заявил, что пытался убедить нападающего Винисиуса перейти в «Барселону».

«Винисиус? Я пытался убедить его присоединиться к «Барселоне», — приводит слова Пике Sport.es.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 21-летний бразилец забил 15 голов и отдал 10 результативных передач в 30 матчах за команду.