Пике рассказал, чем ла лига отличается от АПЛ

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, об отличиях ла лиги и АПЛ.

«Главное у игроков в Испании – талант. Если сравнить с АПЛ, я бы сказал, что футбол там более силовой, более нацеленный на физику.

Здесь же разницу обеспечивает качество и талант, что делает ла лигу особенной, как и страсть и соперничество фанатов», – приводит слова Пике Marca.

В текущем сезоне «Барселона» идет на третьем месте в чемпионате Испании с 76 очками. Пике провел 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.