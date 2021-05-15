Пике рассказал, чем ла лига отличается от АПЛ
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, об отличиях ла лиги и АПЛ.
«Главное у игроков в Испании – талант. Если сравнить с АПЛ, я бы сказал, что футбол там более силовой, более нацеленный на физику.
Здесь же разницу обеспечивает качество и талант, что делает ла лигу особенной, как и страсть и соперничество фанатов», – приводит слова Пике Marca.
В текущем сезоне «Барселона» идет на третьем месте в чемпионате Испании с 76 очками. Пике провел 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/primera-division/2021/05/14/609e6e1e22601dde338b4598.html
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