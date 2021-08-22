Пике получил травму икроножной мышцы
Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который не смог доиграть матч второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1), получил повреждение икроножной мышцы левой ноги, информирует пресс-служба каталонского клуба.
В ближайшее время футболисту предстоит пройти более детальное обследование, чтобы определить сроки восстановления.
34-летний испанец почувствовал боль и покинул поле на 31-й минуте встречи. Игрок может пропустить следующий матч каталонцев в ла лиге против «Хетафе». Игра пройдет 29 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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