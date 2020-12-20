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Пике получил приз за пропаганду спорта в Каталонии

11:30
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Правительство Каталонии вручило приз защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

Футболист получил награду Merit Esportiu Catala. Этот приз вручается за успехи и весомый вклад в пропаганду спорта в Каталонии. Кроме того, отдельно было отмечена приверженность 33-летнего испанца каталонскому спорту и его международное влияние.

— Когда мне сообщили о том, что хотят вручить мне этот прияз, я подумал обо всем, что со мной происходило, и как этого достиг, — цитирует Пике Sport.es. — В 17 лет я отправился в Манчестер. Это было важным шагом для моей карьеры. Тогда я начал ценить моменты, которые потерял.

Когда я вернулся в Барселону, я осознал, что быть каталонцем — это привеления, поэтому нужно ценить все, что есть в Каталонии. У нас невероятная страна.

Пике — воспитанник «Барселоны». В этом сезоне футболист провел 8 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действияи.

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