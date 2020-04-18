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Пике показал трогательное стихотворение от сына

17:51
Жерар Пике с сыном Миланом. Фото Getty Images
Жерар Пике с сыном Миланом. Фото Getty Images
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал стихотворение, которое посвятил ему сын Милан. Дословный перевод выглядит примерно следующим образом:

«Я люблю своего прекрасного папу.
С ним я всегда радуюсь.
Он мой лучший друг,
С ним мне никогда не бывает грустно.

Он занимается со мной всеми видами спорта
И любит кататься на гидроцикле.
Мы любим лазать по деревьям
И убегать от пчел.

Мы изобретаем много вещей
И играем в шахматы как короли.
Мы любим прыгать по лужам,
А затем любим обниматься.

Мы любим кататься на велосипедах
И путешествовать.
Я люблю своего замечательного папу,
С ним я всегда радуюсь".

«Поэма Милана. Очень горжусь им!» — написал Пике.

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