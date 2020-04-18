Пике показал трогательное стихотворение от сына

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал стихотворение, которое посвятил ему сын Милан. Дословный перевод выглядит примерно следующим образом:

«Я люблю своего прекрасного папу.

С ним я всегда радуюсь.

Он мой лучший друг,

С ним мне никогда не бывает грустно.

Он занимается со мной всеми видами спорта

И любит кататься на гидроцикле.

Мы любим лазать по деревьям

И убегать от пчел.

Мы изобретаем много вещей

И играем в шахматы как короли.

Мы любим прыгать по лужам,

А затем любим обниматься.

Мы любим кататься на велосипедах

И путешествовать.

Я люблю своего замечательного папу,

С ним я всегда радуюсь".

«Поэма Милана. Очень горжусь им!» — написал Пике.