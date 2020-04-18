Пике показал трогательное стихотворение от сына
17:51
Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал стихотворение, которое посвятил ему сын Милан. Дословный перевод выглядит примерно следующим образом:
«Я люблю своего прекрасного папу.
С ним я всегда радуюсь.
Он мой лучший друг,
С ним мне никогда не бывает грустно.
Он занимается со мной всеми видами спорта
И любит кататься на гидроцикле.
Мы любим лазать по деревьям
И убегать от пчел.
Мы изобретаем много вещей
И играем в шахматы как короли.
Мы любим прыгать по лужам,
А затем любим обниматься.
Мы любим кататься на велосипедах
И путешествовать.
Я люблю своего замечательного папу,
С ним я всегда радуюсь".
«Поэма Милана. Очень горжусь им!» — написал Пике.
Poem by Milan. So proud of him! ? pic.twitter.com/eSNLq8PBvf— Gerard Piqu? (@3gerardpique) April 18, 2020