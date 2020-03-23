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Пике почеканил рулон туалетной бумаги ракеткой, приняв вызов Рублева

14:34
Жерар Пике. Фото Reuters
Жерар Пике. Фото Reuters
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике почеканил рулон туалетной бумаги теннисной ракеткой.

Испанский футболист принял вызов российского теннисиста Андрея Рублева. Пике является организатором Кубка Дэвиса.

Испанец бросил вызов экс-футболистам Сеску Фабрегасу и Карлесу Пуйолю, мотогонщику Марку Маркесу и теннисисту Новаку Джоковичу.

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