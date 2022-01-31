Пике оценил возможный трансфер Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу информации о том, что форвард Усман Дембеле может продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Я понимаю обе стороны. Мы занимаемся бизнесом, в котором крутятся большие деньги. Каждый волен защищать свои интересы. Пусть каждый примет свое решение», — цитирует Пике Marca.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует от «ПСЖ» 20 миллионов евро за Дембеле.