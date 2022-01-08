Пике обнародовал свою зарплату в «Барсе». Он выложил выписку на 2,3 млн евро — это 50% выплат
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу информации испанских СМИ о зарплатах игроков каталонцев.
Сообщалось, что 34-летний футболист является самым высокооплачиваемым футболистом каталонцев. По информации СМИ, он получает 28 миллионов евро в год до уплаты налогов.
В своем твит Пике выложил скриншот банковской выписки, согласно которой он получил 2,3 миллиона евро. Он подчеркнул, что это 50 процентов его зарплаты в «Барсе» в 2021 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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