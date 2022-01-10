Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на критику со стороны главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

Эмери вспомнил, как арбитр не назначил пенальти в ворота «Барселоны» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата Испании после игры рукой со стороны защитника Жерара Пике, а также раскритиковал его за недовольство судейством во встрече 20-го тура «Реал» — «Валенсия» (4:1).

«Это говорит человек, который после 1:6 спустя три года продолжал жаловаться на судейство, — написал Пике в Twitter. — Смирись, Унаи».

Защитник вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов в 2017 году со счетом 6:1. В первом матче парижская команда победила со счетом 4:0, но по сумме двух встреч вылетела.