Пике — о реакции «Валенсии» на судейство в матче с «Реалом»: «Не говорите слишком громко, иначе вас накажут»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на пост «Валенсии» в Twitter во время матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:4).
Пресс-служба «Валенсии» опубликовала пост «Ограбление в Мадриде начинает повторяться», а также отметила аккаунт сериала «Бумажный дом», в котором рассказывается об ограблениях Испанского королевского монетного двора и Банка Испании в столице страны. Такая реакция клуба последовала из-за пенальти, который заработали мадридцы.
Пике сделал репост, а также написал: «Не говорите слишком громко, иначе вас накажут».
«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. «Валенсия» занимает девятую строчку — 28 очков.
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