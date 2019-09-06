Пике не собирается возвращаться в сборную Испании

Защитник «Барселоны» Жерар Пике исключил возможность возвращения в сборную Испании. При этом он подчеркнул, что следит за результатами команды.

— Мы обыграли Румынию (2:1), хотя результат был под вопросом до конца, — цитирует AS Пике. — Для меня сборная всегда была очень важна. Я внимательно слежу за матчами. Но хочу посвятит последние годы своей карьеры клубу, потому что он этого заслуживает. Я к каждому году отношусь как к последнему. Получаю удовольствие от каждой игры. Мне пришлось перевернуть страницу жизни в сборной. Я хочу расставить приоритеты. И сейчас «Барселоны» — это все для меня.