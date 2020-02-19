Пике назвал журналиста марионеткой за его слова о скандале в «Барселоне»

Защитник «Барселоны», капитан команды Жерар Пике резко отреагировал на слова журналиста в Twitter.

Ранее появилась информация, что «Барса», платит за критику Лионеля Месси и Жерара Пике, а также за поддержку президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.

Titella — Gerard Piqu? (@3gerardpique) February 18, 2020

— Уже много лет я знаком с людьми из окружения «Барсы», сосиос (членами клуба — Прим. «СЭ»), и, к счастью, они становятся все более мудрыми и меньше поддаются манипуляциям, — написал в Twitter журналист Mundo Deportivo, сотрудничающий также с клубным каналом «Барса», Марсал Лоренте. — Они достаточно зрелые, чтобы понимать, кто хочет возглавить «Барсу», чтобы преследовать свои медиа-политические и экономические цели.

— Марионетка, — написал в ответ Пике в соцсети.