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Пике нанял в свой клуб бывшего помощника Сетьена

18:25
Эдер Сарабия. Фото ФК "Андорра"
Эдер Сарабия. Фото ФК "Андорра"

Бывший помощник главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена 40-летний Эдер Сарабия назначен главным тренером «Андорры». Один из владельцев клуба из сегунды Б (третий по силе дивизион Испании) — защитник «Барсы» Жерар Пике.

Презентация тренера пройдет завтра, 19 января.

Сарабия работал помощником Сетьена в «Лас-Пальмасе», «Бетисе» и «Барселоне». Из каталонского клуба он был уволен вместе с главным тренером по окончании прошлого сезона.

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