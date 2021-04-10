Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Пике может сыграть против «Реала» на уколах

13:30
Теги:

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может принять участие в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Реала», сообщает AS.

По информации источника, вчера, 9 апреля 34-летнему испанцу сделали укол в колено, чтобы футболист смог играть, не чувствуя болевых ощущений. Сообщается, что главный тренер каталонцев, Роналд Куман еще не принял решения о включении игрока в состав из-за риска усугубления травмы колена.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/04/10/primera/1618044862_921210.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...