Пике может сыграть против «Реала» на уколах
Защитник «Барселоны» Жерар Пике может принять участие в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Реала», сообщает AS.
По информации источника, вчера, 9 апреля 34-летнему испанцу сделали укол в колено, чтобы футболист смог играть, не чувствуя болевых ощущений. Сообщается, что главный тренер каталонцев, Роналд Куман еще не принял решения о включении игрока в состав из-за риска усугубления травмы колена.
Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/04/10/primera/1618044862_921210.html
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